Не хватает только Байдена. Топ самых возрастных лидеров США за последние 100 лет

Американцы предпочитают президентов постарше: некоторых хватает даже на два срока.

К конце существования СССР прозападные СМИ критиковали страну за геронтократию в партбюро — мол, государством правят те, кому давно пора на заслуженную пенсию. Однако в «цитадели демократии» возраст президентов, вступающих в должность, был на десяток-другой больше, чем в Советском Союзе, где оптимальный возраст начинающих генсеков колебался в среднем на отметке 55+.

США за «власть мудрейших» никто не ругал, более того — спустя 30 лет возглавить Белый дом желают те, кому немножко «за 70». Вспоминаем всех американских президентов, вступивших в должность в почтенном возрасте.

Дуайт Эйзенхауэр

Предшественник убитого Джона Кеннеди, навсегда оставшегося 46-летним, прожил почти в два раза дольше — 78 лет. За эти годы он успел поучаствовать в трех войнах: Первой мировой, Второй мировой и Корейской войне (в ней уже как главнокомандующий, а не солдат). В 1953 году Эйзенхауэр стал президентом США, ему было 63 года. А покинул Белый дом в 1961 году, на восьмом десятке.

Президент-вояка в молодости закончил военную академию Вест-Пойнт и много внимания уделял надлежащей для военного физической форме. Тем не менее, напряженная работа и тяжелые для всего мира военные времена оставили неизгладимый след на его здоровье: спустя два года после вступления в должность у Эйзенхауэра случился сердечный приступ. Впрочем, на популярности политика это никак не повлияло и он успешно переизбрался на следующий срок

Рональд Рейган

К моменту вступления в должность в 1981 году Рейгану было 69 лет — до недавнего момента он являлся самым старым президентом США. Родившись в 1911 году, американский глава застал, пожалуй, все ключевые события XX века, включая две мировых войны и революцию, начавшуюся в Российской Империи и навсегда изменившую мир. Его второй президентский срок закончился в 1989 году, когда Рейгану было 77 лет.

Впрочем, возраст президентству не помеха: во-первых, Рейган обещал уйти в отставку, если доктора обнаружат у него какие-либо признаки ухудшения ментального здоровья, во-вторых, он перенес покушение на свою жизнь в 1981 году и тяжелую операцию в 1985-м. Политик вел довольно здоровый образ жизни — регулярные тренировки, верховая езда, и даже (по утверждениям самого экс-президента) ручной труд на ранчо в Калифорнии.

Джордж Буш-старший

Родоначальник президентской династии занял президентское кресло в 1989 году (сразу после Рейгана) в возрасте 64 лет. Спустя четыре года его срок закончился, а возраст приближался к 70 годам. Тем не менее, Буш всячески демонстрировал общественности свою хорошую физическую форму: приглашал журналистов на пробежки, напоминал о звездной спортивной карьере бейсболиста в Йельском университете.

И все же возраст сказался на утомляемости экс-президента. В ходе дебатов 1992 года, когда Буш рассчитывал пойти на второй срок, он устало посмотрел на время и вяло, с запинками ответил на вопрос одного из зрителей. В 2001 году Овальный кабинет занял сын Буша, его продолжение во всех смыслах слова — Джордж Буш-младший.

Дональд Трамп

Чтобы хорошо выглядеть в 73 года, достаточно быть богатым и самоуверенным — именно в этом секрет успеха миллиардера Трампа, ставшего президентом США в 2016 году. Если республиканец выиграет ноябрьские выборы, то станет старейшим за всю историю Штатов президентом, вступившим в должность (в возрасте 74 лет). А значит, побьет рекорд Рейгана, закончив второй срок в 78 лет.

Трамп уважает только один вид спорта. Конечно, речь идет о гольфе — наиболее уместном досуге для тех, у кого на счетах завалялось несколько миллиардов долларов. Плаванье на собственной яхте не в счет: спортом это назвать никак нельзя.

Впрочем, 74 — это не предел. Джо Байдену, главному конкуренту Трампа на этих выборах, 77 лет (20 ноября Байден отметит 78-летие). В случае победы, он будет абсолютным «возрастным лидером». За долгую жизнь демократ столкнулся с тяжелыми личными трагедиями: он «пережил» жену, погибшую в автокатастрофе, и что самое страшное — хоронил собственных детей. Если Байдена изберут президентом, его срок закончится в 2024 году: политику стукнет 81 год.

Хоть иногда возраст и влияет на профпригодность, но далеко не всегда. Как отмечал врач-геронтолог Андрей Ильницкий в комментарии «Политике Сегодня», в любом обществе еще не изжито такое явление, как эйджизм — дискриминация человека по возрастному признаку и навешивание на него каких-либо ярлыков, зачастую не соответствующих реальности.

Пожилой возраст — еще не повод отказывать человеку в руководящей должности, считает доктор. Ведь с возрастом таланты только оттачиваются, но не угасают.