Сложите оружие. Сколько войн остановили российские миротворцы за 29 лет?

Армения просит о введении российских миротворцев, в Нагорном Карабахе согласны. Последнее слово остается за Баку и Москвой.

Никол Пашинян попросил Владимира Путина помочь в обеспечении безопасности внешних рубежей страны. Премьер-министр Армении в письме российскому президенту указывает, что боевые действия в Нагорном Карабахе приближаются к армянской территории, а с Россией у государства действует Соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Таким образом, Россия может отправить в Нагорный Карабах миротворческий контингент. Но для этого недостаточно запроса от Еревана: 30 октября в Кремле четко обозначили, что любые миротворческие силы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон. И от властей Азербайджана такого запроса пока не поступало.

Спустя день риторика российского руководства по этому вопросу смягчилась. Сегодня, 31 октября, МИД РФ указал, что Россия окажет Еревану необходимую помощь, если боестолкновения перекинутся непосредственно на территорию Армении.

Почему Россия?

Миротворчество включает в себя три фазы: доконфликтное, в процессе конфликтной ситуации и постконфликтное. Время для первой фазы уже упущено: в ожесточенных боях погибли 1165 человек — и это только потери армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), не считая жертв со стороны Армении, Азербайджана и гражданского населения НКР. Как сообщал президент РФ, на 22 октября число погибших с обеих сторон приближалось к 5 тысячам человек.

Миротворческая миссия должна быть организована Россией и не иначе, считают эксперты. И Армения, и Азербайджан находятся в зоне российского культурно-цивилизационного пространства, а также объединены со страной общей историей и ценностями.

К тому же Соединенные Штаты Америки, претендующие на роль «мирового жандарма», вмешиваться в чуждую собственным интересам и далекую от своих границ войну не намерены. 27 октября госсекретарь Майк Помпео призвал Ереван и Баку соблюдать перемирие: кажется, это максимум американского участия в конфликте. В Белом доме понимают, что потенциальное миротворчество в данном случае — сугубо российская прерогатива.

28 лет без войны в Приднестровье

Россия накопила внушительный миротворческий опыт в новейшей истории. Вспомним самую первую и, пожалуй, одну из самых успешных операций российских миротворцев после распада СССР — Приднестровье.

В 1992 году на осколках Советского Союза между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой вспыхнул вооруженный конфликт на национальной почве. Одной из главных причин стало ущемление русскоязычного населения, преимущественно проживавшего на территории Приднестровья — государственным языком страна объявила молдавский, а несогласных «отправляли» из страны под лозунгами «Чемодан — вокзал — Россия».

Конфликт удалось потушить в том же году с помощью миротворческого контингента: 3100 российских, 1200 молдавских и 1200 приднестровских военнослужащих сумели остановить кровопролитие (до введения миротворцев погибло около 1000 человек, еще около 4500 получили ранения), а с конца 1992 года Россия стала посредником в переговорах о статусе Приднестровья. Только спустя год к мирному урегулированию подключилась ОБСЕ, а с 1995 года — Украина.

За 28 лет «замороженный» конфликт так и не активизировался вновь. Пока это единственный в Восточной Европе регион, где после введения сдерживающего контингента военные действия так и не возобновлялись. Сейчас на территории ПМР остаются два российских мотострелковых батальона, батальон охраны и обслуживания.

Законченная гражданская война в Таджикистане

Все тот же 1992 год стал знаковым и для другой постсоветской республики. Тогда массовые протесты в Душанбе переросли в настоящую межэтническую войну между сторонниками центральной, республиканской власти и оппозиционными группировками. Страна была буквально разделена на две части ожесточенными столкновениями: только в первый год конфликта погибшими насчитывалось около 20 тысяч.

Россия, Казахстан, Узбекистан и Киргизия отреагировали созданием Коллективных миротворческих сил в январе 1993 года. В их состав вошли мотострелковая дивизия ВС РФ и российские подразделения, базировавшиеся на тот момент во всех трех республиках. Началось патрулирование, охрана сложных участков границы Таджикистана и Афганистана, сопровождение гуманитарных колонн. К лету конфликт был погашен, хотя местечковые стычки периодически случались вплоть до 1997 года — пока представители конфликтующих сторон не подписали мирное соглашение.

Что конкретно сделали российские миротворцы в Таджикистане? Они разминировали 25 километров дорог, обезвредили 103 минных поля, уничтожили более 140 тысяч несущих смерть и разрушения снарядов, эвакуировали в безопасные регионы порядка 10 тысяч переселенцев и доставили более 350 тонн гуманитарной помощи. Во время операции погибло 150 военнослужащих РФ. На основе миротворческой дивизии в республике к 2004 году появилась российская военная база.

Южная Осетия: два начала одного конфликта

Все в том же 1992-м война шла отнюдь не в двух постсоветских республиках. Южная Осетия объявила об отделении от Грузии — начались столкновения. Российские миротворцы сумели «заморозить» конфликт на 16 лет — вплоть до 2008 года, пока грузинско-осетинские отношения снова не обострились.

Но и тогда Россия смогла предотвратить масштабную войну несмотря на то, что Грузия урегулирования со стороны РФ не признавала: грузинские войска обстреливали базирующихся в регионе российских миротворцев из «Града», танков и минометов. Натиск удалось сдержать до прибытия подмоги — дивизий ВС РФ Южного военного округа. Цхинвал не был взят. Вскоре миротворческие силы начали этап принуждения Грузии к миру, в ходе которого погибли более 70 российских военнослужащих.

Абхазский вопрос

Война в Грузии шла и по абхазскому направлению. В августе 1992 года между Тбилиси и автономной Абхазией, уже имевшей к тому моменту свои вооруженные силы, началась полномасштабная война с применением авиации и артиллерии. Грузия желала сохранить целостность своей территории, Абхазия — расширить автономию до абсолютной независимости. В сентябре в Кремле был подписан документ о прекращении огня, выводе грузинских войск из Абхазии и возвращении беженцев. Ни один из пунктов стороны не выполнили.

В 1994 году три тысячи миротворцев были введены в регион с согласия и грузинской, и абхазской стороны. Одновременно с миротворческим патрулированием, шел переговорный процесс, но конфликт периодически обострялся: в 1998 году в Гальском районе республики, в 2001 году в Кодорском ущелье, там же — в 2006 году.

Спустя два года из Абхазии были выведены все военнослужащие Коллективных миротворческих сил, кроме российских. По сей день в республике базируется военная база ВС РФ. Сдерживать конфликт в течении 14 лет удавалось преимущественно с помощью миротворческой миссии России и посредничества страны в переговорах. В 2017 году в Сухуме воздвигли памятник российским миротворцам.

Не только у российских границ

На заре становления нового государства, несмотря на все трудности, Россия не раз помогала братским народам навести мир и порядок на своей территории. Миротворцы РФ принимали активное участие в подавлении войн на Балканах в начале 90-х, урегулировании межэтнического конфликта в Боснии и Герцеговине, а также в решении косовского вопроса после бомбежек Югославии со стороны войск НАТО в 1999 году.

В настоящее время российские военнослужащие продолжают свою деятельность в составе миротворческого контингента среди стран ООН. Сейчас отечественные «голубые каски» находятся в Западной Сахаре, ЦАР, Конго, Южном Судане, Косово, Колумбии, на Кипре и Ближнем Востоке.

Пока вопрос о вводе миротворцев в Нагорный Карабах обсуждается, две стороны из четырех считают миротворческое урегулирование необходимым. По словам Пашиняна, за этот вариант выступает Армения и Нагорно-Карабахская Республика. Последнее слово за Азербайджаном и Москвой.

Совпадение ли, но на этой неделе в Самарской области военнослужащие 15 бригады проводили учения по обеспечению режима прекращения огня и сопровождению колонн с гуманитарными грузами. Конечно, событие штатное и воспринимать их как намек не следует. Но факты таковы: в свое время страна не отвернулась от Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и Таджикистана — возможно, и Нагорный Карабах не станет исключением.