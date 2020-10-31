Российский ученый рассказал об аномалии Бермудского треугольника

Тайна Бермудского треугольника раскрыта российским ученым-географом Сергеем Добролюбовым, передает ПолитРоссия.

Тайна Бермудского треугольника раскрыта российским ученым-географом Сергеем Добролюбовым, передает ПолитРоссия.

На вопрос о таинственном исчезновении самолета ВМС США R7V-1 30 октября 1954 года рядом с Бермудским треугольником Сергей Добролюбов привел свою версию. Специалист объяснил, что обломки самолета лежат на дне океана, просто их никто не искал из-за затратности процедуры. А причиной крушения могла стать обычная магнитная буря в атмосфере. После удара самолета об воду, его обломки уходят ко дну на глубину от трех до пяти километров.

Поиском обломков, по словам специалиста, никто не занимается, потому что нет точной координатной привязки. Бермудский треугольник считается тайфуноопасной зоной, в которой необычайно мощные волны, способные разнести обломки на много километров. Добролюбов привел в пример малайзийский самолет, который разбился в Индийском океане. Обломки его крыла были найдены за несколько тысяч километров от места крушения. По словам эксперта, нет смысла что-то искать в неспокойной Атлантике.