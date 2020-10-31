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7:14   31 Октября 2020
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах России

Эпидемиолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах России

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах России придется на разные периоды. Об этом рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

На первую декаду ноября придется пик заболеваемости COVID-19 в регионах РФ. Эпидемиолог рассказал ТАСС, что более точные прогнозы сложно давать из-за влияния на развитие эпидемического процесса множества факторов.

В пиковой точке количество новых выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в сутки составит около 20 тысяч человек. Однако не стоит пугаться таким показателям статистики, добавляет Горелов.

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#россия #пандемия #коронавирус

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