ФЦП "Вода России" спасла от наводнений более 1 млн россиян

Стали известны результаты Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах", пишет ФАН.

Стали известны результаты Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах", пишет ФАН.

Обсуждение результатов и перспектив дальнейшей работы в этой сфере обсудили в пятницу представители Минприроды и ФГБУ "Центр развития ВХК", сообщает источник.

Отмечается, что все запланированные работы выполнялись в сроки или с их опережением. За восемь лет работы была восстановлена техническая безопасность 997 объектов ГТС, построено и реконструировано 735 км сооружений инженерной защиты, модернизировано 855 гидропостов, реконструирован 21 гидроузел. Вопрос вододефицита был решен для более чем 1,84 млн россиян.

Успешные практики ФЦП "Вода России" стали основой новых проектов: "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных объектов".

Всего на работы было затрачено почти 124 миллиарда рублей. Мощность очистных сооружений по итогу увеличилась на 203 млн куб. м/год, на 940 млн куб. м/год сокращены объемы загрязненных сбросов, загрязняющих веществ — на 189 тыс. тонн/год. Также будет сэкономлено 675 млн куб. м/год водных ресурсов.

Вместе с этим проект содержал и серьезную просветительскую работу. В регионах проведено более 10 тысяч тематических встреч.

Серьезно снижаются риски для жизни людей и экономических объектов. Главной же задачей остается защита от наводнений и паводков. Сегодня в безопасности могут себя чувствовать более миллиона жителей Уфы, Казани, Бийска, Волгограда, Кисловодска, Магаса и других регионов.