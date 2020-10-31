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6:15   31 Октября 2020
Общество

Специалист рассказал, что может знать о вас интернет

Специалист рассказал, что может знать о вас интернет

Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов рассказал о совокупности информации, которую интернет запоминает о пользователях, передает "Прайм".

По словам специалиста, интернет собирает о своих пользователях совокупную информацию и формирует ее в цифровой след. Подобным способом в истории поиска отображаются желания и предпочтения, например о покупке дома, техники или поездки в отпуск.

"Наши гаджеты изучают данные геолокации и отправляют своим создателям информацию о том, в какой точке мира мы находимся, за какими данными лезем в интернет, о чем говорим с близкими", — рассказал Мясоедов.

Главным источником информации все равно остается сам пользователь сети, его близкие и друзья, которые упоминают в сторис, отмечают на совместных фото, публично поздравляют или сочувствуют. Многие совершают ошибку, выставляя фотографии паспорта или других документов, подвергая себя риску стать жертвой мошенников.

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#интернет #данные #информация

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