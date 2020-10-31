Глава ВОЗ обеспокоен длительными последствиями у переболевших COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) взволнована фактом болезненных последствий, которые могут на длительное время не покидать уже переболевших коронавирусом людей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) взволнована фактом болезненных последствий, которые могут на длительное время не покидать уже переболевших коронавирусом людей.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что утомляемость, кашель, проблемы с дыханием и воспаления органов могут затронуть организм человека в течении какого-то времени после болезни. Он отметил, что у некоторых пациентов выздоровление может длиться до нескольких месяцев.

Глава ВОЗ заявил, что еще точно нельзя определить число людей, имеющих длительные последствия коронавируса. По его словам, ВОЗ намерена провести дополнительные исследования для разработки лучших и эффективных методов лечения.