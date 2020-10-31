Церковь в столице Австрии подверглась нападению 50 турков-исламистов

Пять десятков мужчин турецкого происхождения устроили погром в католической церкви Святого Антония Падуанского в Вене. Об этом сообщает Kurier со ссылкой на данные полиции.

Пять десятков мужчин турецкого происхождения устроили погром в католической церкви Святого Антония Падуанского в Вене. Об этом сообщает Kurier со ссылкой на данные полиции.

Нападавшие выкрикивали "Аллах Акбар", пинали исповедальню и лавки. Заместитель настоятеля церкви вызвал полицейских, но молодым людям удалось скрыться до их прибытия. Эпизод попал на видео.

Земельное ведомство по охране конституции отмечает, что виновниками инцидента стали исламистские радикалы, которые и ранее обращали на себя внимание. Полицейским удалось установить личности десяти нападавших, которые уже были замечены в нарушении общественного порядка.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в связи с инцидентом написал на своей странице в Twitter, что в стране все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру. Он отметил, что власти будут решительно продолжать борьбу против политического ислама.