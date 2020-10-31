Трамп в очередной раз заявил, что США "победили фашизм и коммунизм"

США победили в двух мировых войнах и разгромили фашизм и коммунизм. Об этом в ходе выступления в Висконсине заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

США победили в двух мировых войнах и разгромили фашизм и коммунизм. Об этом в ходе выступления в Висконсине заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Трап сообщил, что американские герои пересекли океаны, заселили земли, покорили природу, построили небоскребы, одержали победу в двух мировых войнах и разгромили фашизм и коммунизм. Он отметил, что США является единственной величайшей страной в истории. Он считает, что страну ждет еще лучшее будущее.

Трамп и ранее заявлял, что американские военные участвовали в уничтожении фашизма и коммунизма. Политик ни разу в своих выступлениях ни говорил про СССР и его вкладе в борьбу с нацизмом.