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4:31   31 Октября 2020
Политика

Трамп в очередной раз заявил, что США "победили фашизм и коммунизм"

Трамп в очередной раз заявил, что США "победили фашизм и коммунизм"

США победили в двух мировых войнах и разгромили фашизм и коммунизм. Об этом в ходе выступления в Висконсине заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Трап сообщил, что американские герои пересекли океаны, заселили земли, покорили природу, построили небоскребы, одержали победу в двух мировых войнах и разгромили фашизм и коммунизм. Он отметил, что США является единственной величайшей страной в истории. Он считает, что страну ждет еще лучшее будущее.

Трамп и ранее заявлял, что американские военные участвовали в уничтожении фашизма и коммунизма. Политик ни разу в своих выступлениях ни говорил про СССР и его вкладе в борьбу с нацизмом.

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#сша #трамп #фашизм

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