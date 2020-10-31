Украинский депутат назвал решения Зеленского антиконституционными

Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко подверг критике последние решения украинского президента Владимира Зеленского в отношении конституционного суда. Об этом сообщает "НСН".

Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко подверг критике последние решения украинского президента Владимира Зеленского в отношении конституционного суда. Об этом сообщает "НСН".

Украинский депутат заявил, что сейчас в стране идет попытка госпереворота, лидером которой является сам гарант конституции — действующий президент. Бойко отметил, что безосновательное увольнений судей — это нарушение основного закона.

Нардеп уверен, что страна приблизилась к политическому кризису. По его словам, действия Зеленского может привести к досрочным выборам в Верховную раду.

Ранее КС Украины принял решение об отмене некоторых антикоррупционных норм. После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава суда.