3:59 31 Октября 2020Политика
Украинский депутат назвал решения Зеленского антиконституционными
Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко подверг критике последние решения украинского президента Владимира Зеленского в отношении конституционного суда. Об этом сообщает "НСН".
Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко подверг критике последние решения украинского президента Владимира Зеленского в отношении конституционного суда. Об этом сообщает "НСН".
Украинский депутат заявил, что сейчас в стране идет попытка госпереворота, лидером которой является сам гарант конституции — действующий президент. Бойко отметил, что безосновательное увольнений судей — это нарушение основного закона.
Нардеп уверен, что страна приблизилась к политическому кризису. По его словам, действия Зеленского может привести к досрочным выборам в Верховную раду.
Ранее КС Украины принял решение об отмене некоторых антикоррупционных норм. После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава суда.