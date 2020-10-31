Вакцину "Спутник V" начали испытывать на пожилых добровольцах
Группа добровольцев старше 60 лет получила первую дозу вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом "Известиям" рассказал руководитель клинического исследования Никита Ломакин.
В первой группе добровольцев оказались люди в возрасте от 60 до 82 лет. Всего их 28 человек. Первую дозу препарата они получили 28 октября, пока никаких побочных эффектов не выявлено.
Отмечается, что в группе есть люди с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом, гипертонией. Ни у кого из них не зафиксировано ни повышения температуры, ни реакций на коже на препарат.
По словам Ломакина, в младшей возрастной группе предгриппозное состояние наступало в первые несколько часов после введения вакцины. Специалист считает, что это объясняется супрессированностью иммунитета у пожилых людей.