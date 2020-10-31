Вакцину "Спутник V" начали испытывать на пожилых добровольцах

Группа добровольцев старше 60 лет получила первую дозу вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом "Известиям" рассказал руководитель клинического исследования Никита Ломакин.

Группа добровольцев старше 60 лет получила первую дозу вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом "Известиям" рассказал руководитель клинического исследования Никита Ломакин.

В первой группе добровольцев оказались люди в возрасте от 60 до 82 лет. Всего их 28 человек. Первую дозу препарата они получили 28 октября, пока никаких побочных эффектов не выявлено.

Отмечается, что в группе есть люди с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом, гипертонией. Ни у кого из них не зафиксировано ни повышения температуры, ни реакций на коже на препарат.

По словам Ломакина, в младшей возрастной группе предгриппозное состояние наступало в первые несколько часов после введения вакцины. Специалист считает, что это объясняется супрессированностью иммунитета у пожилых людей.