Кадыров назвал реакцию Жириновского на его обращение к Макрону "самопиаром"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале посоветовал Владимиру Жириновскому не поднимать темы карикатур на пророка Мухаммада и борьбы с терроризмом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале посоветовал Владимиру Жириновскому не поднимать темы карикатур на пророка Мухаммада и борьбы с терроризмом.

Накануне в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Жириновский раскритиковал комментарии Кадырова в адрес Макрона.

"Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться", — сказал лидер ЛДПР.

На "рекомендации" осмелившегося говорить о религии Жириновского Кадыров отреагировал жестко. Он отправил главу либерально-демократической партии и дальше заниматься самопиаром.

"Пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию... Религия и культура — понятия с тобой не сочетающиеся", — заявил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что понятия религии и культуры далеки от Жириновского. Кадыров посоветовал ему извиниться за свои слова.