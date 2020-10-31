Власти Петербурга оштрафовали за октябрь 500 нарушителей масочного режима

Всего за октябрь в Санкт-Петербурге составили около 500 протоколов на горожан, которые не носили защитные маски. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Всего за октябрь в Санкт-Петербурге составили около 500 протоколов на горожан, которые не носили защитные маски. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

СМИ со ссылкой на комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности информирует, что в Северной столице с начала действия режима повышенной готовности в связи с пандемией было составлено более 10 тысяч административных протоколов.

Общая сумма выписанных нарушителям масочного режима штрафов составила порядка 54 миллионов рублей.

"У властей города нет целей наказать, меры носят предупредительный характер", — сообщил сотрудник городского комитета Денис Симоненко.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город нуждается в новых локальных ограничениях из-за пандемии коронавируса.