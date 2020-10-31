Муфтий Чечни предупредил живущих в РФ французов о "спросе" за слова Макрона

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев назвал врагами всех французов, которые поддерживают позицию президента Эммануэля Макрона. Об этом он заявил в беседе с "Лентой.ру".

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев назвал врагами всех французов, которые поддерживают позицию президента Эммануэля Макрона. Об этом он заявил в беседе с "Лентой.ру".

Религиозный деятель отметил, что не поддерживающие Макрона французы могут быть спокойны как в Грозном, так и в Москве. По его словам, если же они поддерживают его слова — они такие же враги, как и другие.

Муфтий отметил, что чеченцы будут спрашивать французов, чтобы узнать об их настрое. Он не исключает, может получиться, что иностранцу придется ответить за слова своего президента.