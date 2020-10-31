ВОЗ сообщила о рекордном количестве заразившихся COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки составило 505 тысяч человек. Эти данные являются рекордными с начала пандемии.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки составило 505 тысяч человек. Эти данные являются рекордными с начала пандемии.

Общее число зарегистрированных заболевших COVID-19 приблизилось к 45 миллионам человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Количество летальных случаев за последние 24 часа выросло на 7 тысяч человек. Общее количество умерших с начала пандемии составляет чуть менее 1,18 миллиона пациентов.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные государствами сведения о случаях смерти и заражения. Самая тяжелая ситуация в США, на втором месте — Индия, затем — Бразилия.