Экономист предложил обозначать последствия пандемии буквой "К"

Обычно применяемые латинские буквы U или V не подходят для обозначения восстановления экономики после пандемии коронавируса. Об этом рассказал экономист Кристофер Гранвилль.

Обычно применяемые латинские буквы U или V не подходят для обозначения восстановления экономики после пандемии коронавируса. Об этом рассказал экономист Кристофер Гранвилль.

Существуют разные версии восстановления мировой экономики, которые могут обозначаться латинскими буквами U или V, однако этот кризис, вызванный COVID-19, следует обозначать буквой "К". Об этом рассказал управляющий директор TS Lombard на форуме "Россия зовет!"

Специалист считает, что после коронавируса что-то пойдет вверх, а что-то продолжит падать. Поэтому буквы U или V не подходят для обозначения текущей ситуации из-за ее нестабильности.