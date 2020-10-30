Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
23:52   30 Октября 2020
Политика

Евросоюз может отказать Украине в безвизовом режиме

Евросоюз может отказать Украине в безвизовом режиме

Европейские страны могут закрыть безвизовый въезд на свою территорию жителям Незалежной. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Украины.

Европейский союз может лишить Киев безвизового режима при продолжении кризиса, связанного с Конституционным судом (КС). Судьи органа конституционной юрисдикции отменили некоторые антикоррупционные нормы в законодательстве, в том числе уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации чиновниками страны.

В ряде оппозиционных партий Незалежной после принятия новых норм заявили, что решение КС может нести негативные последствия для интеграции Украины с Евросоюзом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#евросоюз #европа #украина #безвизовый режим #мид украины

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров