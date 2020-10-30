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23:20   30 Октября 2020
Общество

Оперштаб: за сутки в Москве умерли 55 пациентов с COVID-19

Оперштаб: за сутки в Москве умерли 55 пациентов с COVID-19

Еще 55 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом сообщили в столичном оперштабе.

Всего за период пандемии коронавируса нового типа в столице РФ зафиксировано 6768 летальных случаев от последствий COVID-19. Всего в России с выявленным коронавирусом скончалось более 27 тысяч человек.

Инфекционист ранее рассказал о редких случаях повторного заражения коронавирусом. По его словам, при втором выявлении инфекции пациент мог не полностью выздороветь в первое заболевание или у него могли не окончательно выработаться необходимые антитела.  

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#пандемия #коронавирус #оперштаб

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