Лукашенко заявил о договоренности с Путиным быть друг другу опорой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин договорились всегда быть надежной опорой друг другу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин договорились всегда быть надежной опорой друг другу.

По словам Лукашенко, оба лидера стран понимают, что у них "других друзей нет". Белорусский президент на выступлении перед коллективом МВД подчеркнул, что отношения между государствами имеют особенный характер.

Он подчеркнул, что Белоруссия и Россия живут самостоятельно, но имеют "один корень". По словам Лукашенко, политика будет заключаться в том, чтобы делать все необходимое для народа без ущерба для других. Также белорусский лидер отметил, что Минску удалось показать Западу свою независимость.