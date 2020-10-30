Власти Бельгии повторно вводят жесткий карантин из-за коронавируса

Координационный комитет по борьбе с пандемией коронавируса в Бельгии принял решение о повторном введении жесткого карантина в стране. Границы пока открыты.

Координационный комитет по борьбе с пандемией коронавируса в Бельгии принял решение о повторном введении жесткого карантина в стране. Границы пока открыты.

Комитет принял такое решение после консультации с учеными. Ужесточение мер почти такое же, как и весной 2020 года. В стране закрываются все магазины, кроме продуктовых, а также парикмахерские. Школьники остаются на каникулах до середины ноября, заявил премьер-министр Александер Де Кроо.

Все работодатели должны перевести своих сотрудников на удаленку, где это возможно. Поездки не рекомендуются, в качестве гостя можно принимать только одного человека. Если речь идет об открытом воздухе, то не более четырех человек. На похоронах "лимит" в 15 присутствующих.

Ситуация в Бельгии с коронавирусом ухудшилась. На борьбу с инфекцией призывают студентов, пенсионеров и преподавателей с медобразованием. Некоторых пациентов даже отправляют в соседние страны на лечение, так как система здравоохранения перегружена.