Мужчина убил коллегу тремя выстрелами после ссоры в турецком Измире

Ссора между двумя коллегами в турецком городе Измир привела к убийству. Преступник скрылся с места преступления, сообщает Hurriyet.

Ссора между двумя коллегами в турецком городе Измир привела к убийству. Преступник скрылся с места преступления, сообщает Hurriyet.

Инцидент произошел 30 октября, около 19:30. Турок принес пистолет на работу и трижды выстрелил в напарника после ссоры. Отмечается, что у них до этого были разногласия. После совершения преступления мужчина скрылся.

Скорую и полицию вызвали прохожие. Они услышали ссору и выстрелы. Жертва скончалась до приезда медиков, полицейские начали поиски стрелявшего.

В другом турецком городе Ыспарта женщина убила мужа выстрелом, а затем расчленила его тело и попыталась сжечь части в тандыре.