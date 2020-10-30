Представители партии Саакашвили готовят провокации в день выборов в Грузии

Сторонники экс-главы Грузии готовят провокации в день парламентских выборов, заявил исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Сторонники экс-главы Грузии готовят провокации в день парламентских выборов, заявил исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Представители оппозиционной партии" Единое национальное движение", которую основал Саакашвили, вооружаются электрошокерами и дубинками, отметил Кобахидзе. По его словам, часть сторонников бывшего президента Грузии имеют право на ношение оружия, поскольку работали в правоохранительных органах или военных ведомствах.

Кобахидзе призвал Министерство внутренних дел Грузии и международных наблюдателей обратить внимание на деятельность оппозиционеров. Также он сказал, что правящая партия планирует дестабилизировать обстановку в некоторых городах страны.