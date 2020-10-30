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20:42   30 Октября 2020
Общество

Губернатор Подмосковья получил вторую прививку от коронавируса

Губернатор Подмосковья получил вторую прививку от коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев получил второй укол вакцины от коронавирусной инфекции. Подмосковье готовится к массовой вакцинации.

Глава региона чувствует себя хорошо. Он выразил надежду на то, что препарат действительно сможет защитить население от COVID-19. Массовая вакцинация начнется в конце этого года. В каждом городе Подмосковья появятся пункты для получения прививки.

"Специфика соблюдена, морозильники тоже закупаем", — цитирует губернатора телеканал "360".

При этом уже есть множество людей, которые привились от коронавируса, среди них врачи, работающие в "красной зоне". Вакцина станет доступнее уже в ноябре.

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#воробьев #подмосковье #вакцина #коронавирус

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