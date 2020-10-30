Губернатор Подмосковья получил вторую прививку от коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев получил второй укол вакцины от коронавирусной инфекции. Подмосковье готовится к массовой вакцинации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев получил второй укол вакцины от коронавирусной инфекции. Подмосковье готовится к массовой вакцинации.

Глава региона чувствует себя хорошо. Он выразил надежду на то, что препарат действительно сможет защитить население от COVID-19. Массовая вакцинация начнется в конце этого года. В каждом городе Подмосковья появятся пункты для получения прививки.

"Специфика соблюдена, морозильники тоже закупаем", — цитирует губернатора телеканал "360".

При этом уже есть множество людей, которые привились от коронавируса, среди них врачи, работающие в "красной зоне". Вакцина станет доступнее уже в ноябре.