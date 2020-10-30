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20:22   30 Октября 2020
Общество

Жандармы-резервисты помогут Франции бороться с террористами

Жандармы-резервисты помогут Франции бороться с террористами

Совбез Франции объявил о призыве 3,5 тыс. жандармов-резервистов после террористической атаки в Ницце.

Запасные части будут призваны на службу в полицию для защиты французов от возросшей в последнее время террористической угрозы, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Совет безопасности принял решение о повышении положения бдительности. 3,5 тысячи жандармов-резервистов будут призваны, начиная с понедельника они будут в распоряжении префектуры", — пояснил чиновник.

Напомним, 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы. В результате нападения погибли три человека, двое из которых были обезглавлены. Полицейские оперативно задержали террориста, серьезно ранив нападавшего.

Президент Франции Макрон сообщил о начале антитеррористической операции Sentinelle, в рамках которой будут усилены меры защиты мест религиозного культа и школ.

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