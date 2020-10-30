Представители СНГ узнали об опыте российских войск в Сирии

Россия поделилась опытом операций в Сирии с делегациями оборонных ведомств стран СНГ. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Россия поделилась опытом операций в Сирии с делегациями оборонных ведомств стран СНГ. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

За время участия в боевых действиях на территории Сирии, российские войска накопили важный опыт по ряду направлений. Среди них применение беспилотников, создание эффективной противовоздушной обороны, обеспечение военнослужащих необходимым оснащением, а также включение боевого опыта против боевиков в процесс обучения военнослужащих.

Россия на практике провела в Сирии отработку различных тактик, разведки, применения различных образцов вооружения и боевой техники в условиях реальных боевых действий. Повысилась квалификация личного состава, включая офицерский корпус. В Генштабе ВС РФ выразили мнение, что приобретенный опыт будет полезен для стран-партнеров.