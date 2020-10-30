Экс-депутат Украины Огневич оголилась для пикантного фото

Бывший депутат Верховной рады Украины Злата Огневич оголилась для пикантного фото, которое опубликовала на своей странице в Instagram.

Бывший депутат Верховной рады Украины Злата Огневич оголилась для пикантного фото, которое опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская певица и телеведущая Огневич, которая с 2014 по 2015 год занимала должность народного депутата Украины, опубликовала в Instagram пикантное фото. Девушка спросила у своих подписчиков совета по нанесении тату на свое тело. Поклонники порекомендовали ей принимать решение самостоятельно.

Огневич поблагодарила фанатов за неравнодушие. По словам экс-депутата Украины, она осознает ответственность за каждое свое слово.