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20:06   30 Октября 2020
Политика

Экс-депутат Украины Огневич оголилась для пикантного фото

Экс-депутат Украины Огневич оголилась для пикантного фото

Бывший депутат Верховной рады Украины Злата Огневич оголилась для пикантного фото, которое опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская певица и телеведущая Огневич, которая с 2014 по 2015 год занимала должность народного депутата Украины, опубликовала в Instagram пикантное фото. Девушка спросила у своих подписчиков совета по нанесении тату на свое тело. Поклонники порекомендовали ей принимать решение самостоятельно.

Огневич поблагодарила фанатов за неравнодушие. По словам экс-депутата Украины, она осознает ответственность за каждое свое слово.

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#украина #верховная рада #депутат #огневич

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