Twitter назвали карманной соцсетью Демократической партии США

Социальная сеть Twitter является частью "медиаимперии" США и выполняет требования Демократической партии взамен на ряд преференций, считает политолог Павел Фельдман.

Социальная сеть Twitter является частью "медиаимперии" США и выполняет требования Демократической партии взамен на ряд преференций, считает политолог Павел Фельдман.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Павел Фельдман прокомментировал в эксклюзивном интервью изданию "Политика сегодня" блокировку репортажа отечественных СМИ в Twitter под предлогом "введения в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах". Сами авторы репортажа утверждают, что заблокированный материал был целиком и полностью основан на цитатах политических деятелей и представителей различных организаций.

По мнению Фельдмана, подавляющее большинство западных соцсетей являются частью "медиаимперий". Таким термином собеседник издания окрестил корпорации, лояльные к Демократической партии США. Их симпатии, по словам политолога, не являются безвозмездными — взамен демократы лоббируют интересы "медиаимперий".

"Он абсолютно ангажирован теми структурами, которые контролируют его, собственниками, директорами, — высказал свое мнение политолог. — Демократической партией США, которая крышует деятельность того самого Twitter и других соцсетей".

Фельдман подчеркнул, что действия руководства Twitter можно считать проявлением не просто цензуры, но настоящего произвола, а сама соцсеть уже давно не является объективным источником информации.