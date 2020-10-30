Американский финансист предупредил об обвале доллара и кризисе в США

Американский финансовый эксперт Питер Шифф предрек Соединенным Штатам долларовый кризис невиданных ранее масштабов.

Американский финансовый эксперт Питер Шифф предрек Соединенным Штатам долларовый кризис невиданных ранее масштабов. Об этом говорится в материале, опубликованном англоязычной редакцией телеканала RT.

Политика Федеральной системы США (ФРС) привела к тому, что жители США перестали жить по средствам. В результате этого американская экономика превратилась в огромный пузырь, что обернется серьезными проблемами. Как считает Питера Шифф, Соединенные Штаты начинают заключительную главу книги, которую начал писать бывший председатель ФРС Алан Гринспен. Ранее чиновник спровоцировал кризис на рынке недвижимости.

«Вместо того, чтобы признать свои ошибки, Гринспен проигнорировал их и попытался возродить экономику, раздувая более крупный пузырь на рынке недвижимости <…> Но это не увенчалось успехом, это был провал», — считает Питер Шифф.

Американцы пользовались завышенной стоимостью своих домов, используя их как банкоматы. Граждане Соединенных Штатов начали жить не по средствам, вся экономика была поражена неправильными инвестициями и решениями. Когда Федеральная система США попыталась нормализовать ситуацию, пузырь лопнул, и ипотечный рынок обвалился. Это и спровоцировало начало экономического кризиса 2008 года, напомнил финансовый эксперт.

С тех пор ФРС не перестал допускать ошибок. Как убежден Питер Шифф, сегодня Соединенные Штаты представляют собой классическую банановую республику, которая находится на грани валютного кризиса.

«Мы движемся к кризису доллара. Его масштабы будут несопоставимы с тем, что было ранее», — констатировал финансист.

По прогнозам эксперта, Соединенным Штатам грозит обвал фондовых рынков, казначейских облигаций и национальной валюты. Любой долговой инструмент, номинированный в американских долларах, обрушится, убежден финансовый аналитик.

Ранее норвежский профессор Йохан Галтунг заявил, что США к концу 2020 года разделятся на 50 независимых стран. Слова эксперта, точно предсказавшего развал СССР, привел блог «Жизнь как рассказ». Йохан Галтунг полагает, что причиной распада Соединенных Штатов станет внешняя политика государства и политические процессы, протекающие во время президентских выборов.