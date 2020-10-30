Израильский врач опроверг популярные мифы о коронавирусе

Популярные мифы о коронавирусе опроверг израильский врач Борис Бриль, указав на разницу в лечении и постановке диагноза.

Популярные мифы о коронавирусе опроверг израильский врач Борис Бриль, указав на разницу в лечении и постановке диагноза.

Коронавирус считается системным заболеванием, вследствие которого страдают легкие, однако его нельзя соотносить с пневмонией. При заражении COVID-19 люди сталкиваются с острым респираторным дистресс-синдромом, цитокиновым штормом и тромбозами, которые могут привести к летальному исходу, пишет в своем блоге специалист.

Человеку с коронавирусом могут поставить диагноз "пневмония", при котором лечение проходит по-другому. По словам медика, при вирусных заболеваниях не применяются антибиотики. Кроме того, Бриль указал, что форма, в которой протекает инфекция у человека, зависит от сатурации, количества дыхательных движений и лихорадки.

Вирусолог Анатолий Альтштейн тем временем перечислил основные симптомы заражения коронавирусом, передает телеканал "360". По словам медика, достаточно проверить у себя наличие температуры, кашля, потери обоняния и вкуса, а также выявить общее плохое состояние.