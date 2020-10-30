Мундеп Шендерович "прославился" вбросом о госпитале на ВДНХ

Заведующая временным московским госпиталем на ВДНХ для больных COVID-19 Светлана Зейналова опровергла фейк муниципального депутата Кунцево Дениса Шендеровича.

Заведующая временным московским госпиталем на ВДНХ для больных COVID-19 Светлана Зейналова опровергла фейк муниципального депутата Кунцево Дениса Шендеровича.

Мундеп записал видео, где жаловался на якобы отсутствие лечения, воды и еды, на закрытые санузлы с душевыми. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей (ФАН).

Представители госпиталя рассказали, что, вопреки озвученным претензиям, в отделении постоянно дежурили две медсестры, но Денис Шендерович не стал обращаться к ним за помощью. В больнице отметили, что мундеп снял на видео закрытые санузлы в зонах, которые еще не ввели в эксплуатацию.

Медики рассказали, что Шендерович сразу отказался от лечения и от предложенного питания, а в 17:00 этого же дня его выписали.