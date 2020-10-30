Муфтия Дамаска могли убить из-за его борьбы с террористами в Сирии

Муфтия столицы Сирии Дамаска Мухаммада Аднана аль-Афьюни могли убить из-за его борьбы с террористами, заявил руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militaru

Муфтия столицы Сирии Дамаска Мухаммада Аднана аль-Афьюни могли убить из-за его борьбы с террористами, заявил руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militaru

Сирийского духовного лидера убили 22 октября, он погиб в результате взрыва бомбы, которую подложили в его автомобиль. Известный богослов и борец с религиозным экстремизмом в Сирии был видным деятелем и активно боролся с террористами. Последовавшая за убийством череда терактов против сторонников примирения на юге САР вновь поднимает проблему примирения враждующих сторон, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как заявил директор департамента министерства вакуфов (религиозных пожертвований) по Дамаску Хадзер Шахрур, Шейх аль-Афьюни погиб как мученик, защищая свою родину. В Сирии никто не сомневается, что муфтий стал жертвой тех, с кем боролся до последних дней.

Аднан аль-Афьюни сыграл значительную роль в примирении враждующих сторон в Сирии. Он общался с боевиками и внушал им, что они заблуждаются в своих радикальных убеждениях. Проповеди и беседы муфтия были успешны, поэтому его называли "шейхом примирения".