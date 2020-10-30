19:19 30 Октября 2020Политика
Путин соболезнует Эрдогану из-за землетрясения в Измире
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в провинции Измир.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением в провинции Измир.
В направленной президенту Турции телеграмме глава РФ попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, которых не стало в результате мощного землетрясения в Измире.
"Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир", — отметил Владимир Путин.
По последним данным, от стихии пострадали более 320 человек, шестеро скончались. Спасатели и местные жители продолжают искать пропавших под завали.