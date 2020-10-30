Сатановский ответил на претензии Венгрии к памятнику красноармейцам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал монумент на площади Сабадшаг в Будапеште «памятником советской оккупации».

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал конфликт вокруг памятника красноармейцам в Венгрии, которых в стране окрестили не освободителями, а «оккупантами». По его словам, спорить с представителями Восточной Европы о роли СССР во Второй мировой войне бесполезно.

Во вторник, 27 октября, на выступлении на площади Сабадшаг в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал находящийся там монумент «памятником советской оккупации». Он был установлен в память о 80 тысячах красноармейцах, погибших при освобождении столицы Венгрии от фашистских захватчиков.

В Будапеште премьер-министр Венгрии В.Орбан назвал находящийся там памятник красноармейцам "памятником советской оккупации".Всё очень просто, венгры нацисты и считают Гитлера героем и освободителем. Именно венгры до последнего сражался вместе c фашистами против Красной Армии. pic.twitter.com/psd4eqAkNf — Факел России (@NvqCIrQcYlHT9Zt) October 30, 2020

На слова Орбана негативно отреагировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что такие заявления грубо извращают историческую правду о Второй мировой войне.

???? #Захарова: Красная Армия, избавив народы Европы от "коричневой чумы", принесла им мир и свободу. ❌ В некоторых государствах наблюдается стремление замолчать ключевую роль нашей страны в Победе над фашизмом, "обелить" режимы нацистских приспешников ???? https://t.co/ADhvSAEnVR pic.twitter.com/VvFOc196v3 — МИД России ???????? (@MID_RF) October 29, 2020

«Хотели бы напомнить, что хортистская Венгрия, ближайший союзник Адольфа Гитлера, приняв активное участие в разделе Чехословакии и гитлеровской агрессии против Югославии, 27 июня 1941 года инициативно присоединилась к нападению нацистской Германии на Советский Союз и "отметилась" на оккупированных территориях массовыми преступлениями против мирного населения, а также советских военнопленных», — отметила Захарова.

По мнению Сатановского, «резкая» реакция со стороны дипведомства была ожидаема, равно как и заявление Венгрии.

«И эта ситуация для Восточной Европы характерна. Для Прибалтики. Да и для всего прочего пространства, занятого в свое время войсками Третьего рейха и его союзников», — написал политолог в Telegram-канале.

Сатановский подчеркнул, что спор ведется не «о терминах», а о сути самого вопроса. По его словам, подобная риторика со стороны европейских стран начала звучать после того, как СССР вывел войска из стран Варшавского договора, а впоследствии распался.

Так, западные страны используют бывших союзников России для формирования негативного образа Советского Союза, приравнивая его к гитлеровской Германии.

«Если произойдет чудо, мы опять по Европе врежем и победим, то на ее руинах опять освободителями станем. К примеру, от американского гегемонизма, от диктатуры Брюсселя или от еще какой напасти», — выразил надежду Сатановский.

По мнению политолога, нынешняя Европа, по сути, остается тем формированием, которое хотел видеть Гитлер, однако теперь за него отвечает США, а не Берлин. Именно по этой причине споры вокруг роли СССР во Второй мировой войне бессмысленны.

«Мы с венграми, чехами, поляками и прочей антироссийской братией зря спорим, насчет того, что наши погибшие — МИЛЛИОНЫ солдат и офицеров, которые в могилах в их странах лежат — это освободители, а не оккупанты. ДЛЯ НИХ, как минимум их нынешнего начальства, ОНИ как раз оккупанты, а Гитлер был освободитель. Именно так и никак иначе. Понимать надо. И тут без новой войны и новой победы никак с терминами не разобраться. К ней и идет», — указал Сатановский.

Операция в Будапеште началась 29 октября 1944 года. Битва стала одной из самых кровопролитных и ожесточенных во время Второй мировой войны. Советские войска противостояли немецкой группе армии «Юг», состоявшей из 35 дивизий и остатков венгерской армии. Красная армия потеряла убитыми свыше 80 тысяч человек.

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