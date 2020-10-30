Погребинский: украинские чиновники скоро опять окажутся «на крючке» Запада

Евроcоюз обеспокоен решением Конституционного суда Украины (КСУ) о деятельности антикоррупционных органов, которое было принято 27 октября.

Европейский cоюз обеспокоен решением Конституционного суда Украины (КСУ) о деятельности антикоррупционных органов, которое было принято 27 октября. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

В нем говорится, что судебное решение может стать основанием для приостановления безвизового режима. В ЕС заметили, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ на Украине.

Ранее в связи с решением КСУ 28 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции(НАПК) закрыло доступ к реестру электронных декларациий, которые чиновники обязаны сдавать, и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ «сокрушительным поражением антикоррупционной реформы».

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о «восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства». В тот же день законопроект был зарегистрирован в парламенте.

Западных дипломатов в Киеве вердикт КСУ явно задел за живое. Как пишет портал «Страна.uа», послы стран «Большой семерки» обнародовали заявление, в котором признались, что «встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы, которые произошли после «революции достоинства». По их словам, Украина сделала «шаг назад».

В годы правления Петра Порошенко под эгидой посольства США на Украине была создана сеть из трех ведомств. Кроме уже упомянутого НАПК, это Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). В НАБУ уже пожаловались, что из-за вердикта КС будут вынуждены теперь закрыть 110 уголовных дел.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с газетой «Взгляд» заметил, что антирокупционный закон отменен в строгом соответствии с конституцией.

«Что касается борьбы с коррупцией, опыт показал, что те силы, которые сегодня наиболее активно протестуют против вердикта КС, ничего реально не делают в этом направлении, а просто стращают людей и заставляют их действовать в интересах другой страны. До сих пор политики, подконтрольные американскому посольству, ЕС и МВФ могли наезжать на кого угодно», — объяснил эксперт.

Украинский политолог счел происходящее «бунтом части национального капитала», оговариваясь, что «шкурный интерес бизнесменов в данном случае совпадает с положениями украинской конституции». По мнению Погребинского, в конечном счете украинские чиновники скоро опять окажутся «на крючке», просто не так крепко, как раньше. Все идет к тому, что на Украине скоро разработают закон, который сохранит возможность контроля за чиновниками.

Исполняющая обязанности посла США Кристина Квин и представитель ЕС Матти Маасикас уже встречались с главой Конституционного суда, оказывая на него давление.

«Зеленский перепугался, провел совещание и пообещал внести в законы поправки», – сказал политолог.

Эксперт умоснился, что Евросоюз и впрямь отменит безвизовый режим из-за решения Конституционного суда— «могут разве что попугать».

Впрочем, в организации Transparency International уже пригрозили, что украинцы лишатся теперь не только безвизового Шенгена, но и финансовой подпитки Международного валютного фонда (МФВ). Дело в том, что нормы закона, которые теперь отменил КСУ, были одним из условий предоставления безвиза со стороны Брюсселя. Кроме того, эти же нормы были условием перечисления Киеву кредитных траншей.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский во время двустороннего саммита с ЕС, который прошел в Брюсселе, заявил, что страна «уверенно идет к полноправному членству в ЕС».