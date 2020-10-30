Масштаб "коронакризиса" оценил американский инвестор

Реакция мира на пандемию COVID-19 оказалась хуже самой пандемии, заявил известный международный инвестор Джим Роджерс.

Реакция мира на пандемию COVID-19 оказалась хуже самой пандемии, заявил известный международный инвестор Джим Роджерс.

Предприниматель отметил, что видел много кризисов, но протекающий сейчас, по его мнению, оказался наихудшим, потому что "все обрушилось". Чрезмерно эмоциональную реакцию на произошедшее проявили и мировые политики, и средства массовой информации, заявил Роджерс.

"Все начали закрываться", — отметил предприниматель.

В мире и раньше были пандемии, но при этом не приостанавливалась работа McDonald's, а страны не прекращали авиасообщение. Бизнесмен не исключил, что мир скоро осознает: реакция была хуже вируса. Кроме того, Роджерс напомнил о запуске печатных станков некоторыми странами и Центробанками, что может создать проблемы в долгосрочной перспективе.