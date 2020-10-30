Реконструкция двух фонтанов завершилась в Петербурге

Фонтаны, расположенные на Лермонтовском проспекте и площади Победы, реконструировали и привели в порядок, оснастив их современной подсветкой.

Фонтаны, расположенные на Лермонтовском проспекте и площади Победы, реконструировали и привели в порядок, оснастив их современной подсветкой.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" отреставрировал два фонтана за короткие сроки — масштабную реконструкцию удалось провести менее чем за два месяца. Фонтан "Адмиралтейский" на Лермонтовском проспекте запустили впервые за 30 лет, которые он простоял в нерабочем состоянии, передают "Невские новости".

Фонтанный ансамбль на площади Победы после приведения в порядок окрасили в цвета российского флага, чтобы ознаменовать подвиг ленинградцев в период Великой Отечественной войны. Восстановлением обоих фонтанов занимались в рамках программы по реконструкции, учрежденной губернатором города Александром Бегловым.

В музее Бродского тем временем продолжают реставрационные работы над помещением, передает телеканал "360". Восстановить уже удалось пол, на котором в силу его историчности сохранили все сколы и трещины.