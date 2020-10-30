Схваченный армянами наемник из Сирии рассказал об участии в боях в Карабахе

Подразделения армии обороны Нагорно-Карабахской Республики взяли в плен сирийского террориста, который воевал в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

Подразделения армии обороны Нагорно-Карабахской Республики взяли в плен сирийского террориста, который воевал в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

Первый же допрос пленного не оставил сомнений в том, что в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана воюют террористы, переброшенные из Сирии, отметила пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян. По ее словам, плененного террориста зовут Мехред Мухаммад Алшхер. Он является выходцем из сирийской провинции Хама.

Степанян добавила, что в ходе допроса боевик рассказал о прибытии в Карабах 19 октября вместе с 250 другими террористами, отправленными в подмогу Азербайджану Турцией.

"Им обещали 2 000 долларов, но не заплатили", - рассказал пленник.

Сирийский наемник получил ранение в бою, но соратники не оказали ему помощи, а бросили на месте.