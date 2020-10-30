Потасовка между армянами и турками развернулась на улицах Франции

Представители армянской и турецкой диаспор спровоцировали потасовку на улицах Франции, передают "Известия".

Представители армянской и турецкой диаспор спровоцировали потасовку на улицах Франции, передают "Известия".

Представители армянской стороны провели протесты в департаменте Изер на юго-западе Франции в знак поддержки Еревана в нагорнокарабахском конфликте, а также в противостоянии с выступающей за Баку Турцией. Спустя какое-то время началась потасовка протестующих с представителями Турции, передают "Известия". Представители местной полиции сообщают, что в драке участвовало более 400 человек.

В потасовке участвовали турецкие граждане, которые опаздывали на работу из-за перекрытия автомагистрали. Эксперты из турецкого издания Türkiye возмущены тем, что французские СМИ "не стали предавать огласке акты агрессии армянской диаспоры в отношении местных турок".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в конце 2020 года выйдет законопроект о пресечении проявлений экстремизма и религиозного сепаратизма.