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18:34   30 Октября 2020
Общество

Подачу исков нельзя откладывать: "Конкорд" о претензиях Пригожина к Навальному

Подачу исков нельзя откладывать: "Конкорд" о претензиях Пригожина к Навальному

Иск бизнесмена Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному и его стороннику Владимиру Милову 30 октября был отклонен Черемушкинским районным судом города Москвы.

Причины возврата иска будут установлены после изучения определения суда, сообщили на странице пресс-службы компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

Подачу исков нельзя откладывать: "Конкорд" о претензиях Пригожина к Навальному

Не исключена подача нового заявления и дополнение исковых требований свежими эпизодами. 

"Юридическая служба компании «Конкорд» благодарит судей за их самоотверженный труд в условиях разгара пандемии и приносит извинения за возможные неудобства в связи с дополнительной нагрузкой. Тем не менее, мы считаем, что подачу исков нельзя откладывать и абсолютно необходимо довести это дело до конца. Каждый поступок имеет свои последствия", — пояснили в "Конкорде".

Представители пресс-службы компании ранее опубликовали в Сети копии исков, которые Пригожин направил в адрес журналиста Максима Шевченко, блогера Алексея Навального и его сторонников Любови Соболь и Леонида Волкова. В "Конкорде" добавили, что следят за всеми несоответствующими действительности заявлениями и публикациями, которые могли бы порочить честь, достоинство и деловую репутацию Евгения Пригожина.

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