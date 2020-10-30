«Настоящая резня». Ученые рассказали об осложнениях на сердце после COVID-19

Насколько быстро восстанавливается поврежденная сердечная ткань, пока не ясно.

Исследователи из американского Института Гладстона в Сан-Франциско обнародовали снимки сердечной ткани, пораженной SARS-CoV-2. Полученные кадры удивили ученых. Врачи назвали увиденное «настоящей резней», так как фрагменты волокон сердечной мышцы словно разрезали хирургическим скальпелем.

Насколько быстро восстанавливается поврежденная сердечная ткань, пока не ясно. Специалисты прогнозируют всплеск сердечных осложнений: краткосрочные повреждения повышают возможность миокардита или инфаркта.

Директор американского Института трансляционных исследований Скриппса, кардиолог Эрик Тополь написал в журнале Science, что проблемы с сердцем наблюдаются почти у 50 процентов, переболевших коронавирусом. Ученый подчеркнул, что серьезные осложнения бывают и у тех, кто перенес болезнь без симптомов.

Он добавил, что тяжесть проблем с сердцем зависит не только от коронавируса, но и от иных многих причин: сопутствующих заболеваний, генетики, возраста, образа жизни. Но связь между COVID-19 и кардиологическими проблемами точно есть, уверены специалисты.

Ранее ученые из Медицинского колледжа Бейлора и Университета Питсбурга подтвердили гибель клеток головного мозга при заражении COVID-19