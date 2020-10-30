Пушков: в случае победы Байдена мы зафиксируем смерть традиционной Америки

На президентских выборах 2020 года столкнулись две концепции США, считает председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

На президентских выборах 2020 года столкнулись две концепции США, считает председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В интервью изданию «МК» он высказал мнение, что в случае победы демократа Джо Байдена «мы зафиксируем смерть традиционной Америки».

«С одной стороны, это Америка, развивающаяся и идущая в будущее, но сохраняющая свои корни, в значительной степени консервативная, традиционалистская. Это та Америка, которая поддерживает Дональда Трампа. И с другой стороны — Америка, отрицающая свою историю, свое прошлое, цветная, афроамериканская, бунтарская, либерально-радикальная, которая являет собой прообраз глобализированного мира и которая выступает за Байдена», — считает сенатор.

Разрыв между двумя Америками очень заметен, считает Пушков. Недавно социологи оценили позиции республиканцев и демократов в штате Невада, где Байден опережает Трампа всего на 1%. Распределение голосов тоже характерно: те, кому между 18 и 35 годами, отдают голос за Байдена. От 35 до 44 лет — в основном за Байдена. От 44 до 54 — в основном за Трампа. И после 54 лет — в своей массе тоже за действующего президента страны.

«В каком-то смысле это пожилая консервативная Америка против агрессивно-либеральной и бунтующей Америки», — говорит Пушков.

На днях в The New York Times была опубликована статья о том, что в случае победы Байдена и поражения Трампа Республиканская партия «умрет» вместе с Трампом. Здесь подразумевается политическая смерть, объясняет сенатор.

«Но речь идет о большем: в случае победы Байдена мы зафиксируем смерть традиционной Америки. А Байден и Харрис будут председательствовать на ее похоронах», — убежден собеседник издания..

Пушков предположил, что после победы демократа в США инициируют большую программу поддержки этнических меньшинств в ущерб белому населению, продвижения феминистского движения, а также поддержки всех сексуальных меньшинств. Камала Харрис известна как активная сторонница однополых браков, напоминает парламентарий.

В США также будут поддерживать атаки на семейные ценности, потому что те, кто выступает за Байдена, выступают за относительность семьи как «устаревшего» института.

«Как выразился один из идеологов новых ценностей США, "семья — это наихудшее место, в котором может оказаться ребенок"», — отметил сенатор.

После победы демократа Соединенные Штаты получат новую администрацию, которая начнет выстраивать другую Америку. Как считает Пушков, фактически, это будет триумф «коллективного Сороса».

Парламентарий вспомнил о постере с изображением действующего президента США, который был опубликован в Twitter, и им же заблокирован. На нем Трамп обращается к американцам: «Вы думаете, они идут по мою душу? Нет, они идут по ваши души. Я просто стою у них на пути».

«Здесь очень точно уловлена линия разлома: это не просто два кандидата — республиканец и демократ. Это два разных образа Америки. Идет схватка за душу Америки. Это, если можно так выразиться, водораздельные выборы, исключительно важные для будущего США», — убежден сенатор.

Согласно последним данным американского института общественного мнения Gallup, около 56% американцев считают, что Дональд Трамп не должен быть переизбран на второй срок. Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года, но 47 миллионов американцев уже проголосовали досрочно (около 34% от всех голосов). Эксперты предсказывают самую высокую явку на предстоящих выборах с 1908 года.