Китай и Россия отказываются от доллара в пользу национальной валюты

South China Morning Post полагает, что Евразийский союз будет осуществлять торговлю с Китаем в национальных валютах.

Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество и постепенно отказываются от американского доллара. Причина тому — ухудшение отношений США с обеими державами. Об этом написало гонконгское издание South China Morning Post.

China, Russia seek to curb use of US dollar in Eurasian trade bloc deals to minimise risks https://t.co/UpjKCp52Cr — SCMP News (@SCMPNews) October 28, 2020

Авторы статьи напомнили о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в состав которого входит пять государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Объединение подразумевает свободный поток товаров и экономическую кооперацию между странами. Единственное, что отличает организацию от Евросоюза — отсутствие единой валюты.

South China Morning Post отмечает, что ЕАЭС установил достаточно близкие отношения с Китаем. Последний, в свою очередь, также активно идет на контакт благодаря проекту «Один пояс и один путь». Инициатива призвана объединить «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века», создав глобальную транспортную и инвестиционную инфраструктуру.

Если упомянутый экономический и торговый блок создаст единое валютно-финансовое поле, то это позволит снизить зависимость от доллара США и евро не только во внутренней торговле, но и во время сделок с Китаем.

Издание приводит слова министра интеграции и макроэкономики ЕАЭС Сергея Глазьева, который на онлайн-форуме в понедельник посетовал на то, что участники хозяйственной деятельности до сих пор активно используют «чужую валюту».

«В России и в Китае созданы свои платежные системы, система электронного обмена информацией между банками, но участники хозяйственной деятельности пока очень вяло пользуются этими элементами инфраструктуры и по-прежнему работают в чужих валютах», — сказал Глазьев.

По этой причине необходимо увеличить использование национальных валют, подчеркнул бывший советник президента России Владимира Путина. На сегодняшний день в денежных единицах государств-членов ЕАЭС производится около 50% расчетов, а при торговле с Китаем — только лишь 15%.

«Считаю, что нужно кардинально переломить ситуацию, создать нашу собственную евразийскую валютно-финансовую систему. Она страховала бы нас от рисков и была бы надежной, прозрачной, удобной, эффективной и не была бы обременительной для участников хозяйственной деятельности», — отметил Глазьев.

Кроме того, министр заявил о необходимости стабилизировать обменные курсы между членами блока, организовать евразийские механизмы ценообразования, а также стимулировать торговлю в национальных валютах.

По мнению журналистов издания, такое предложение следует рассматривать в контексте давнего желания России и Китая снизить свою зависимость от доллара. С 2014 года США неоднократно вводили санкции против Москвы, а в 2020 — против ряда деятелей и компаний Китайской коммунистической партии за «подрыв автономии» Гонконга, создание островов в спорном Южно-Китайском море и якобы нарушения прав человека в провинции Синьцзян. В таких условиях Китай стремится ускорить процесс внедрения юаня в мировые платежи.

Также South China Morning Post приводит данные Центрального банка РФ и Федеральной таможенной службы. Согласно ним, в начале 2020 года доля российско-китайской торговли в долларах США впервые составила меньше половины — 46%.

«Нынешняя ситуация кардинально отличается от ситуации 2015 года, когда почти 90% двусторонней торговли проходило в долларах США. Между тем, в первой четверти текущего года использование евро в двусторонней торговле достигло рекордно высоких 30%, доля использования юаня достигла 17%, а рубля — 7%», — пишут авторы статьи.

Помимо торгового сотрудничества Пекин и Москва укрепляют и финансовое. Так, в 2019 году Россия объявила о планах выпустить облигации в юанях, чтобы привлечь китайских инвесторов к отечественным активам, равно как и заключать сделки в обход использования доллара.

В четверг, 22 октября, Владимир Путин допустил военный союз между Китаем и Россией. Об этом он заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Vladimir Putin says that "theoretically", a military alliance with China is possible. https://t.co/CHfxjof5Cb — Samuel Bendett (@SamBendett) October 23, 2020

«Вообразить все можно. Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы в общем в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое представить», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что две державы регулярно проводят военные учения как на море, так и на земле на обеих территориях.

«Мы обмениваемся лучшими практиками в сфере военного строительства. Мы достигли большого уровня взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, причем, и это, наверное, самое главное, речь не только об обмене продукцией или купле-продаже военной продукции, а об обмене технологиями», — сказал президент.

Путин подытожил, что сейчас такой задачи не ставится, однако исключать военного союза страна «не собирается».