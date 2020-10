Китай и Россия отказываются от доллара в пользу национальной валюты

South China Morning Post полагает, что Евразийский союз будет осуществлять торговлю с Китаем в национальных валютах.

Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество и постепенно отказываются от американского доллара. Причина тому — ухудшение отношений США с обеими державами. Об этом написало гонконгское издание South China Morning Post.

China, Russia seek to curb use of US dollar in Eurasian trade bloc deals to minimise risks https://t.co/UpjKCp52Cr