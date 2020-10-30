Школьник из Кукмора не состоял на учете как склонный к экстремизму

Школьник, напавший на полицейское отделение в Татарстане, не состоял на учете как склонный к экстремизму, сообщает пресс-центр МВД России.

Школьник, напавший на полицейское отделение в Татарстане, не состоял на учете как склонный к экстремизму, сообщает пресс-центр МВД России.

Республиканское МВД опровергло сообщения СМИ о том, что ранивший полицейского подросток состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму. Правоохранители попросили журналистов и блогеров проверять полученную информацию на достоверность и не распространять некорректные сведения.

Нападение на отделение полиции произошло ночью 30 октября в Кукморском районе. Несовершеннолетний злоумышленник бросил две бутылки с зажигательной смесью на территорию отдела. Полицейские применили табельное оружие при задержании школьника, так как он был вооружен и агрессивен. Подросток скончался на месте.