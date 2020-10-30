Правительство упростило оформление соцвыплат на жилье для молодых семей

Теперь все документы, необходимые для получения государственной поддержки, можно будет подавать не только лично, но и дистанционно при помощи портала госуслуг.

Правительство России упростило порядок оформления социальных выплат на покупку жилья для молодых семей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина в пятницу, 30 октября.

Теперь все документы, необходимые для получения государственной поддержки, можно будет подавать не только лично, но и дистанционно при помощи портала госуслуг. Как отмечается в постановлении, на документах в электронной форме должна стоять простая электронная подпись одного из членов семьи.

«Молодым семьям станет проще оформить социальные выплаты на покупку или строительство жилья», — сообщает пресс-служба.

Социальные выплаты на покупку жилья предоставляют семьям, в которых каждый из супругов моложе 35 лет. При этом наличие детей не является обязательным условием. Также на субсидии от государства может рассчитать одинокий родитель моложе 35 лет. Главный критерий для получения государственный поддержки — нужда в улучшении жилищных условий.

Молодым семьям станет проще оформить соцвыплаты на покупку или строительство жилья. Все документы, необходимые для получения господдержки, можно будет подавать не только лично, но и с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг https://t.co/5f3GPHmOBB — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) October 30, 2020

Размер соцвыплаты составляет 30-35% стоимости жилья. При этом необходимо подтвердить доходы, которые позволят покрыть остаток или погасить кредит. Потратить деньги можно на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

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