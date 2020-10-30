Депутат Рады заявил, что Украина поставляет вооружение в Азербайджан

Киев поставляет оружие в Баку. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

Киев поставляет оружие в Баку. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

По его словам, украинская сторона принимает активное участие в конфликте между Арменией и Турцией с Азербайджаном.

"На стороне Азербайджана, поставляя туда оружие", — подчеркнул Кива.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Украинский депутат опубликовал скриншот с сайта Flightradar 24, согласно которому самолет Boeing 747 – 4R7 (F) с грузом "оборудование" вылетел из Украины 30 октября.