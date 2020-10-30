Британские букмекеры не верят в победу Трампа на выборах президента США

Кандидат в президенты США Джо Байден обходит своего конкурента, действующего лидера страны Дональда Трампа не только по данным экзитполов, но и в ставках британских букмекеров.

Кандидат в президенты США Джо Байден обходит своего конкурента, действующего лидера страны Дональда Трампа не только по данным экзитполов, но и в ставках британских букмекеров.

Британские букмекеры предсказывают победу на президентских выборах в США кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену. На него приходится не только больше всего ставок, но и гораздо более высокий коэффициент. У букмекерской фирмы William Hill он составляет 11/20 (то есть на каждые поставленные 20 фунтов стерлингов приходится 11 фунтов стерлингов выигрыша). В отношении действующего главы государства – республиканца Дональда Трампа – коэффициент составляет всего 6/4. То же самое наблюдается и в других конторах, где принимают ставки.

Джо Байден выступает от демократической партии, ранее он занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

Офис William Hill рассчитывает, что сумма ставок достигнет 13 миллионов долларов, и сделает американские выборы крупнейшим событием по ставкам в этом году. Всего в 2020 году в мире уже сделано ставок более чем на миллиард долларов – почти вдвое больше, чем перед выборами 2016 года.