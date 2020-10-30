Сатановский указал Франции на путь спасения от радикальных исламистов

Политолог и востоковед Евгений Сатановский раскритиковал действия французского руководства по борьбе с радикальным исламизмом в стране и дал свой совет.

Политолог и востоковед Евгений Сатановский раскритиковал действия французского руководства по борьбе с радикальным исламизмом в стране и дал свой совет.

Эксперт уверен в абсолютной некомпетентности нынешнего руководства Франции. Он считает, что власти не только не предпринимают необходимых мер для борьбы с радикальными исламистами, но и не отдают себе отчета в реальном росте их количества в стране.

Сатановский отметил, что "пафосные речи", которыми ограничиваются европейские политики, никак не повлияют на положение дел. Если Париж не пересмотрит свой подход к актуальным угрозам, то ситуация может принять очень крутой оборот.

Востоковед убежден, что необходимо ввести смертную казнь в стране, уничтожить всех радикалов, а всех "сочувствующих" насильно выслать за пределы Франции с лишением гражданства. Кроме того, нужно положить конец миграционным процессам из стран Ближнего Востока, уверен политолог.