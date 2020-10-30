Якубович рассказал трогательную историю самого дорогого подарка на шоу

"Поле чудес" 30 октября отмечает свой юбилей — три десятилетия в эфире российского телевидения. Ведущий программы Леонид Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории шоу.

"Поле чудес" 30 октября отмечает свой юбилей — три десятилетия в эфире российского телевидения. Ведущий программы Леонид Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории шоу.

Леонид Якубович, являющийся бессменным ведущим капитал-шоу "Поле чудес", стал гостем передачи "Доброе утро", запись которой размещена на просторах видеохостинга YouTube. Якубович в ходе программы рассказал, что в 96–97 годах ветеран преподнес ему в качестве подарка портсигар, пробитый пулей.

По словам владельца портсигара, этот аксессуар лежал у самого сердца. Вполне вероятно, что именно он и сохранил жизнь участнику "Поля чудес" во время войны. Сам Якубович не смог принять столь ценный подарок и вернул портсигар владельцу.

"Это, пожалуй, самый дорогой подарок, — признался Якубович, — который только был".

Якубович объяснил, что подарки, с которыми приходят на "Поле чудес" участники, никто не каталогизирует: все подарки выставляются на барабан, и по окончании съемок любой желающий из зрительного зала может к нему подойти.

Отметим, что спецвыпуск капитал-шоу "Поле чудес", приуроченный к 30-летию передачи, выйдет в эфир Первого канала 30 октября. У легендарного барабана появятся участники из семи стран.