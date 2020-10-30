17:29 30 Октября 2020Армия
Лавров обсудил с египетским министром кризис в Ливии
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри вопросы урегулирования кризиса в Ливии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри вопросы урегулирования кризиса в Ливии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).
Во время беседы дипломаты обсудили перспективы укрепления связей между государствами на основе Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, говорится на сайте МИД РФ.
Российский министр обменялся с египетским коллегой мнениями относительно региональных и международных проблем. Дипломаты также рассмотрели пути политического решения различных вопросов.
В рамках диалога главы внешнеполитических ведомств продумали мирные пути решения кризисных ситуаций в Северной Африке и на Ближнем Востоке, передает агентство.