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17:29   30 Октября 2020
Армия

Лавров обсудил с египетским министром кризис в Ливии

Лавров обсудил с египетским министром кризис в Ливии

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри вопросы урегулирования кризиса в Ливии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Во время беседы дипломаты обсудили перспективы укрепления связей между государствами на основе Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, говорится на сайте МИД РФ.

Российский министр обменялся с египетским коллегой мнениями относительно региональных и международных проблем. Дипломаты также рассмотрели пути политического решения различных вопросов.

В рамках диалога главы внешнеполитических ведомств продумали мирные пути решения кризисных ситуаций в Северной Африке и на Ближнем Востоке, передает агентство.

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#лавров #ливия #северная африка

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