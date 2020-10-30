Коронавирус заставил россиян перехотеть переезжать ради работы

Число соискателей, готовых сменить место жительства ради карьеры, снизилось.

Каждый десятый россиянин готов сменить место жительства ради карьеры. Об этом «Политике Сегодня» рассказала PR-менеджер сервиса для поиска работы и подбора персонала Работы.ру Ольга Шабаева.

При этом число готовых на переезд летом 2020 года немного снизилось по сравнению с первым кварталом года. В июле — сентябре к необходимости сменить место жительства положительно отнеслись 11% соискателей. В январе — марте таких было 13%.

Как объяснил коммерческий директор Работы.ру Владимир Корицкий, пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы. Многие специалисты перешли на дистанционный формат работы, а потому им не требуется переезжать в другие регионы. Часть респондентов не готова менять место проживания из-за итогов коронакризиса.

«С началом пандемии многие работники вернулись в родные города и страны из-за приостановки деятельности некоторых компаний. Сейчас из-за роста заболеваемости коронавирусом у них нет уверенности в завтрашнем дне и гарантий, что в этот раз для их работы не будет преград, поэтому решение о новом переезде откладывается», — отметил Корицкий.

Наибольшее количество соискателей, готовых к переезду ради работы, обнаружено в Москве — их 82%. В Санкт-Петербурге это число составляет 11%.

Остальные 7% резюме были опубликованы пользователями, живущими в других регионах. Чаще всего изъявляли о своем желании переехать жители Калуги, Краснодара, Уфы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и Омска.

С июля по сентябрь этого года Работа.ру проанализировала более 300 тыс. резюме. Всего на сервисе размещено более 17,4 млн анкет, зарегистрировано более 485 тыс. работодателей, а также публикуется более 200 тыс. вакансий ежемесячно.

Ранее Работа.ру рассказала о самых высокооплачиваемых вакансиях октября. Ими стали ветеринар, которому платили 300 тыс. рублей в месяц, а также монтажник-установщик искусственного камня с зарплатой в 250 тысяч рублей.